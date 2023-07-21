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Dünya
AA 21.07.2023 10:55

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri Biden'ın ev sahipliğinde toplanacak

ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, ağustos ayında ABD'de üçlü toplantı gerçekleştireceği ve Kuzey Kore'nin, önemli konu başlıklarından olacağı açıklandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri Biden'ın ev sahipliğinde toplanacak

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol arasında üçlü bir görüşme olacağı belirtildi.

Açıklamada, Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde 18 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen görüşmenin tam yeri ve zamanının, ülkeler arasındaki istişareler sonucu kesinleşeceği kaydedildi.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme yollarının üzerinde durulması bekleniyor.

Güney Koreli, ABD'li ve Japon yetkililerin, füze uyarı sistemi konusundaki bilgileri eş zamanlı paylaşmak için bir danışma grubu kurulmasına yönelik vardığı anlaşmada kat edilen yolun da değerlendirileceği görüşmede, ayrıca Ukrayna'da devam eden savaş ve tedarik zinciri problemlerine de değinilmesi planlanıyor.

Liderler arasında ilk 3'lü görüşme

Söz konusu görüşmenin, üç lider arasında çok taraflı bir görüşme dışında ilk defa üçlü bir görüşme olacağı bildirildi.

Biden'ın, mayıs ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde, üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmak üzere Kişida ve Yoon'u ülkesine davet ettiği aktarılmıştı.

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