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Dünya
Newsweek 21.07.2023 10:33

Rüyalarını kontrol etmek için matkapla kafasını deldi

Rusya'da bir adam, rüyalarını kontrol etme amacıyla mikroçip takmak için kafatasını hırdavatçıdan aldığı matkapla deldikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Rüyalarını kontrol etmek için matkapla kafasını deldi

Michael Raduga isimli Rus uyruklu adam, kafasına ev tipi bir matkap kullanarak rüyalarını kontrol etmesine izin verecek bir çip yerleştirdi.

İnternette beyin cerrahlarının nasıl çalıştığını gösteren videoları saatlerce incelediğini söyledi.

Telegram gönderisinde, "Bir matkap aldım, kafamda bir delik açtım ve beynime bir elektrot yerleştirdim" dedi.

Raduga ayrıca görüntüleri Twitter sayfasında paylaştı ve ameliyatı sırasında kan kaybından neredeyse ölüyor olmasına rağmen, sonuçların "gelecekteki rüya kontrol teknolojileri için harika umutlar" açtığını söyledi.

Rüyalarını kontrol etmek için matkapla kafasını deldi

Raduga, "VR teknolojilerini kullanarak dokunamazsınız, yemek yiyemezsiniz, zevk alamazsınız. Bu tür teknolojiler sınırlıdır, harikalar, çok iyiler, ancak sınırlamaları var. Er ya da geç, genel olarak her şeyin mümkün olduğu bir dünyamız olduğunu anlayacağız" dedi.

Yaşamı tehdit eden çalışma, hakemli dergilerde yer almadı ve herhangi bir üniversite tarafından desteklenmiyor.

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