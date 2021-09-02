Belçika Kraliyet Sarayından yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin PCR testi sonucu negatif çıktı.

Kral ve Kraliçe, önlem olarak bu hafta ve gelecek pazartesi gerçekleşecek temaslarını erteledi.

Açıklamada hastalığa kimin yakalandığı belirtilmezken, yerel basın virüsün kraliyet çiftlerinden birinin çocuğunda görüldüğünü kaydetti.

Belçika'da COVID-19'un seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsüne göre, 23-19 Ağustos'ta ortalama 2 bin 5 kişinin testinin sonucu pozitif çıkarken, bu bir önceki haftaya göre yüzde 2'lik bir artışa tekabül ediyor.

Yüzde 4'lük artışla ortalama 61 kişi hastaneye kaldırıldı. Halihazırda 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 677 kişi hastanede tedavi görüyor.

Uzun süredir ortalama 2 olarak seyreden günlük ölüm sayısı ise söz konusu haftada 4,7 olarak kaydedildi.

Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 400 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 85,3'ü ilk doz, 83,3'ü 2 doz aşıyı yaptırdı.