Çin 8 Ocak’ta sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, birçok ülke COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin’den gelecek yolculara negatif test zorunluluğu getirdi. Belçika ise, COVID-19’un yayılmasına karşı atılan yeni adımların bir parçası olarak Çin'den gelen uçaklardan çıkan atık suyu virüsün yeni varyantlarını tespit etmek amacıyla test edecek.

Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano’dan Steven Van Gucht basına yaptığı açıklamada, "Bu, Çin'den aldığımız verileri doğrulamak için ek bir izleme olacak" dedi. Bazı COVID-19 hastalarının uçuşları sırasında tuvaleti kullanamayacaklarının farkında olduklarını aktaran Gucht, bu nedenle yeni önlemin `insanları izlemek için değil, Çin'de olup bitenleri bağımsız olarak izlemek için olduğunu` vurguladı.

Belçika ayrıca, Çin'den gelen yolculardan varıştan 7 gün sonra semptom göstermeleri halinde test yaptırmalarını istiyor.

AB sağlık yetkilileri Çin için toplanacak

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ise, Çin'deki vaka artışına karşı Avrupa Birliği (AB) çapında bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirtti. AB sağlık yetkilileri koordineli bir yanıt için çarşamba günü toplantı gerçekleştirecek.

Birçok ülke Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirdi

Çin'de uygulanan `Sıfır COVID` stratejisinin sona ermesinin ardından COVID-19 vakalarında patlama yaşandı. Ardından ABD, İtalya, Japonya, Malezya, Katar, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülke Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu ve çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise bu kararları `haksız` olarak nitelendirmişti.