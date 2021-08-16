Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Belçika askerlerinin ardından Afganistan'daki vatandaşlarının da ülkeye dönüşünü sağlıyor.
Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 Belçikalı ile Afgan aile üyelerinden oluşan bir grubun ülkeden ayrılmak istediklerini söylediğini duyurdu.
Wilmes, 4 askeri uçağın en kısa sürede tahliye operasyonu için Kabil'e doğru yola çıkacağını açıkladı.
Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de dünkü paylaşımında, askerlerin ülkeden ayrıldığını ifade etmişti.
Etiketler: Belçika Afganistan Taliban
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