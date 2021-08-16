Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 Belçikalı ile Afgan aile üyelerinden oluşan bir grubun ülkeden ayrılmak istediklerini söylediğini duyurdu.

Wilmes, 4 askeri uçağın en kısa sürede tahliye operasyonu için Kabil'e doğru yola çıkacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de dünkü paylaşımında, askerlerin ülkeden ayrıldığını ifade etmişti.