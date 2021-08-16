Afganistan'ı dünya yakından izliyor.

Rusya, Taliban'ı meşru iktidar olarak tanımakta acele etmeyeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi de Taliban temsilcisiyle görüşeceğini, Rus vatandaşlarının tahliyesi dahil ülkedeki durumu ele alacaklarını söyledi.

Çin: Afgan halkının tercihlerine saygı duyuyoruz



Çin, Kabil'deki elçiliğini açık tutacağını duyurdu. Afganistan ile dostça ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Afgan halkının tercihlerine saygı duyuyoruz." dedi.



Almanya: Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdik



Almanya, Afganistan'daki durumu "yanlış değerlendirdiğini" itiraf etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Kimse Afgan ordusunun Taliban'a karşı çıkamayacağını beklemiyordu. Mümkün olduğu kadar insanı Afganistan’dan çıkarmak için çaba göstereceğiz"dedi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle Afganistan'daki gelişmeleri görüşecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu.

İngiltere: NATO ve İngiliz güçleri Afganistan'a geri dönmeyecek



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a göre ise bu durumdan uluslararası toplum sorumlu. Wallece, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a geri dönmeyeceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'a yaptırımların Taliban'ın davranışlarına bağlı olduğunu dile getirdi. Kendileri için önemli olanın İngiliz vatandaşların tahliyesi olduğunu söyledi.