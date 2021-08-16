Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kolejde alıkonulanlardan 3'ü kaçmayı başardı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'da silahlı kişilerce bir koleje düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan öğretmen ve öğrencilerden 3'ü saldırganların elinden kurtuldu.
Zamfara Ziraat Koleji Kayıt Sorumlu Yardımcısı Aliyu Atiku Bakura, eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejinde düzenlenen saldırının ardından 2 öğretmen ve 1 öğrencinin kaçtığını söyledi.
Bakura, saldırıda kaçırılan diğer öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığını ifade etti.
Ne olmuştu?
Silahlı kişilerin saldırısında 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.
Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.
Ülkede okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.
Etiketler: Nijerya
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