Zamfara Ziraat Koleji Kayıt Sorumlu Yardımcısı Aliyu Atiku Bakura, eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejinde düzenlenen saldırının ardından 2 öğretmen ve 1 öğrencinin kaçtığını söyledi.

Bakura, saldırıda kaçırılan diğer öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Silahlı kişilerin saldırısında 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.