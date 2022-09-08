Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus’ta ordunun komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, ülkenin güney, orta ve kuzeydeki bazı bölgelerini kapsayacak şekilde komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başlattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayan tatbikatın Belarus ordusunun hazırlık planına uygun şekilde Belarus Genelkurmay Başkanlığının yönetiminde komuta kadrosuna yönelik olduğu belirtildi.
Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın amacının Belarus Silahlı Kuvvetlerinin askeri komuta ve kontrol organlarının eğitimi olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata katılan askeri birlik, silah ve askeri teknik araçların Viyana Belgesi uyarınca zorunlu bildirime tabi olan seviyeyi aşmadığına dikkat çekildi.
Tatbikatın 14 Eylül’e kadar süreceği ifade edildi.
Etiketler: Belarus
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