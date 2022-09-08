"Dünya-yi İktisat" gazetesinin haberine göre, Hemedan Valisi Muhammed Ali Muhammedi, eyaletteki su sorununu ele alan bir toplantıda konuştu.

Yüzde 70'i tarım için kullanılan bölgedeki Ekbatan Barajı'ndaki su miktarının iki yılda yaklaşık iki buçuk kat azaldığına dikkati çeken Muhammedi, eyaletteki su teminiyle ilgili sorunu çözmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Vali Muhammedi, bu kapsamda su tankerleriyle bölge halkına temiz içme suyu ulaştırdıklarını aktardı.

Su kesintileri nedeniyle düzenlenen protestolara da değinen Muhammedi, "Yasa dışı şekilde düzenlenen üç gösteride 25 kişi gözaltına alındı ve bunların 20'sinin Hemedan eyaletinde ikamet etmediği tespit edildi. Bu kişiler gösterilerde bulunarak halk arasında terör ve hoşnutsuzluk oluşturmayı amaçladılar." dedi.

Hemedan ve Çeharmahal Bahtiyari eyaletlerinde ağustos ayının sonlarında su kesintilerine tepki için düzenlenen protestolar sırasında yetkililer aleyhinde sloganlar atılmıştı.

İran hükümeti, protestoların ardından bölgedeki su teminiyle ilgili sorunun çözülmesi için her türlü çabayı göstereceklerini duyurmuştu. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, 31 Ağustos'ta devlet televizyonunda yaptığı bir konuşmada, Hemedan'a su temini projesinin yakında faaliyete gireceğini açıklamıştı. Ülke medyasında ise bölgedeki su sorununun hala sürdüğü belirtiliyor.