Avustralya Parlamentosunda yapılan oylamada, 2005'ten 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 43'ün altına düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısı 30'a karşı 37 oyla kabul edildi.

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yaptığı açıklamada, Senato oylamasının, temiz enerji yatırımcılarına güvence sağlarken, Avustralya'nın karbon azaltma süreçlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirdiğini belirtti.

Bowen bu oylamayla yatırımcılara Avustralya'nın ticarete açık olduğu mesajının verildiğini aktardı.

Oylamada, 2015'ten beri emisyonları yüzde 26 ile yüzde 28 oranında azaltma hedefini savunan Muhafazakar Parti senatörlerinin karşı oy kullandığı aktarıldı.

Ülkede, mayıs ayında düzenlenen seçimlerde 9 yıl sonra ilk kez iktidara gelen İşçi partisi hükümeti, emisyonu yüzde 43'ün altına düşürmeye kararlı olduğunu bildirmişti.