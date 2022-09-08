Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti
[Fotograf: AA]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'ya nota verildi.
Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır." ifadeleri kullanıldı.
Sıradaki Haber
Almanya'da enerji krizine karşı destek paketi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz