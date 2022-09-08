Mahkeme kararı olmadan yalnızca banka yönetimleri tarafından alınan hesap kapatma kararları, Müslümanlara ait organizasyonların dünyanın dört bir yanındaki insani yardım çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Müslüman vakıf ve kuruluş temsilcileri ise bankaların sahip olduğu bu aşırı yetkilerden rahatsız ve kendilerine yargısız infaz yapıldığını düşünüyor.

Kısa adı NCCM (National Council of Canadian Muslims) olan Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve ‘’Kanada Müslüman Toplumunun Bankasızlaştırılmasının Anlatılmamış Hikayesi” başlığını taşıyan araştırma, banka hesapları kapatılan birçok kuruluşun zor günler yaşadıklarını ortaya koydu.

Kanada'daki Müslüman kuruluşlar olumsuz etkileniyor

Araştırmada, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca, dünyada insani krizin yaşandığı ve çoğunluğu İslam coğrafyasında bulunan topluluklara gönderilen yardımların, bu bölgelerde faaliyet gösteren bazı grupların Kanada Terör Örgütleri Listesi’nde olmasından dolayı olumsuz etkilendiği belirtildi.

Buna örnek olarak, adı açıklanmayan bir kuruluşun Pakistan’da görev yapan bir çalışanının terör örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklandığı hatırlatılarak "Bu kişi Pakistan mahkemelerinde beraat etmesine rağmen bu kuruluşun Kanada hesapları kapatıldı, yüz binlerce dolar ceza kesildi ve artık hiçbir banka ile iş yapamıyorlar." denildi.

"Bu olanlar başka herhangi bir kuruluşa veya dine karşı olmuyor"

Kanada Müslüman toplumunun önde gelen kanaat önderlerinden Şeyh Alaa Elsayed ise "Açıkçası, bu yaşananları cesaret kırıcı ve ırksal profilleme olarak görüyorum. Bu olanlar başka herhangi bir kuruluşa veya dine karşı olmuyor." dedi.

Bankaların uygulamalarından mağdur olan kuruluşlardan bazılarında geçmişte görev aldığını anlatan Elsayed, şu görüşleri dile getirdi:

"Kanada hükümetinin bu konuyu incelemesini şiddetle tavsiye ederim çünkü Kanada mozaikleri eritme potası değildir. Bu yaşananlar ikiyüzlülük ve çifte standart. Bu kuruluşların birçoğuyla çalıştım ve toplanan paraların doğru kanallara gittiklerini biliyorum. Bazı hatalar yapılmış olsa bile hiç kimse böyle bir şey için cezalandırılmamalı. Ne yazık ki bizden başka kimseyi kendi dini geçmişine sahip olarak etiketlemiyorlar."

Araştırma, çarpıcı bulgularla dolu

NCCM adına gerçekleştirilen araştırma, çarpıcı bulguları da gözler önüne seriyor.

Bu alanda ilk kez gerçekleştirilen araştırmada, ülkenin önde gelen beş büyük bankası ile çalışan bazı camilerin yakın geçmişte "bir ay içinde tüm paralarını çekmeleri talebi" ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Araştırmaya konu olan tüm sivil toplum kuruluşlarının Kanada kanunlarına uygun ve kayıtlı hayır kurumları olduğu hatırlatılarak "Bu kurumların yöneticileri hiçbir zaman herhangi bir suçla itham edilmedi veya suç örgütleriyle bariz bir bağlantıya sahip değiller." denildi.

Araştırmaya göre, bankalar hesap kapatma talimatları için hiçbir gerekçe göstermezken bazıları paraların çekilmesi için sadece ek süre vererek yardımcı olacaklarını bildirdi.