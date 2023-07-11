BBC'de taciz skandalı: Çalışan görevden uzaklaştırıldı

İngiliz kamu yayıncısı BBC taciz skandalı ile karşı karşıya.

Adı açıklanmayan bir BBC çalışanının 18 yaşından küçük bir gencin uygunsuz görüntülerini satın aldığı iddiaları gündemde...

The Sun'ın gazetesinin özel haberine göre, BBC'de ünlü bir ekran yüzü olan kişi ile gencin iletişimi, genç 17 yaşındayken başladı.

Gencin annesinin, BBC sunucusundan gelen banka ekstrelerini gösterdiği iddia edildi.

Habere göre, BBC çalışanı bu parayı çocuğun uygun olmayan fotoğrafları karşılığında verdi.

İddialar arasında ünlü sunucu hakkında pek çok şikayet olmasına rağmen, BBC yönetiminin bu konuda harekete geçmediği de yer alıyor.

İddialar sonrasında İngiliz yayıncı kuruluş, çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını ve olayın acilen soruşturulduğunu açıkladı.

İngiliz Polisi iddialarla ilgili BBC yönetimi ile temasa geçildiğini ve soruşturma için ek bilgilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ünlü sunucu ise avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı ve The Sun'ın haberinin "hiçbir gerçekliği olmadığını" söyledi.

İngiltere yasalarına göre 18 yaşın altındakilerin uygunsuz görüntülerinin paylaşımı yasak.

Bu tür görüntülerin paylaşılması 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyor.

