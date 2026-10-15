BBC: İsrail’in yüzlerce katliam soruşturması sonuçsuz kaldı

BBC Verify, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da insanları öldürmek veya yaralamakla suçlandığı 254 olayda, soruşturma yürüttüğünü belirtmesine rağmen kamuoyuna açıklanmış herhangi bir sonuç bulamadı.

Gazze savaşı başından bu yana ordunun soruşturduğunu söylediği 300 olay tespit edildi. Bunlardan yalnızca 28’inin sonucu resmî sitede yayımlandı. 18 olayda ise soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığı belirsiz kaldı.

BBC Verify her olay için İsrail ordusuna defalarca başvurmasına rağmen yalnızca iki olay hakkında bilgi alabildi.

Ordu, bu iki olayın hâlâ incelendiğini bildirdi ve “Yasa veya yönergelerimizle bağdaşmayan her türlü iddiayı en ciddi şekilde ele alıyoruz” açıklamasını yaptı.

3 yıl içinde gerçekleşen 254 olay incelendi

Tespit edilen 254 olayın 158’i Gazze’de, 48’i Batı Şeria’da, 32’si Lübnan’da meydana geldi. 16 olay ise İsrail’de veya gözaltı merkezlerinde yaşandı.

Tüm olaylar 7 Ekim 2023 ile 19 Ağustos 2026 arasında gerçekleşti. Bunların 200’den fazlasında en az bir kişi hayatını kaybetti.

Kanlı Okul saldırısı

İsrail ordusu tarafından hâlâ soruşturulmakta olan en ölümcül olaylardan biri, Ağustos 2024’te Gazze şehrinin doğusunda bir okul binasına düzenlenen hava saldırısı.

Hamas yönetimindeki sivil savunma ajansı, Tabaeen okul kompleksi ve yakındaki camiye düzenlenen saldırıda en az 93 kişinin, aralarında 6 kadın ve 11 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Binalar, yerinden edilen Filistinlilere barınak sağlıyordu.

Sabah namazı sırasında katil İsrail tarafından bölgeye birden fazla saldırı düzenlendi.

BBC tarafından doğrulanan görüntülerde, acil durum ekiplerinin küçük yangınlar, enkaz ve yerdeki vücut parçaları arasında çalıştığı, gündüz çekilen fotoğraflarda ise kanlı zeminler, enkaz ve dağılmış kıyafetler görüldü.

Uzmanlar, olay yerinde görülen mühimmat parçalarının ABD’nin İsrail ordusuna tedarik ettiği GBU-39 tipi hassas güdümlü bombaya uyduğunu BBC Verify’a bildirdi.

Saldırıda en az 93 kişi, aralarında 6 kadın ve 11 çocuk olmak üzere hayatını kaybetti.

Olayın ve soruşturmanın kamuoyuna açıklanmış bir sonucu bulunmuyor.

Kilisede öldürülen anne ve kız

Aralık 2023’te Gazze’deki tek Katolik kilisesinde anne Nahida Anton ve kızı Samar Anton, keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Kudüs Latin Patrikhanesi olayı doğruladı.

İsrail ordusu, askerlerin bölgede bir Hamas tehdidine karşı harekete geçtiğini ve olayın incelendiğini açıkladı. Eylül 2025’te durum sorulduğunda hâlâ incelendiği belirtildi. Olayın üzerinden neredeyse üç yıl geçmesine rağmen soruşturma sonuçlanmadı.

Ordu son açıklamasında, “Karmaşık olaylar önemli zaman gerektirebilir. Dış zaman çizelgelerine uymak için soruşturma prosedürlerini kısaltmıyoruz” dedi.

Üç yıldır zarar iddialarına sıklıkla “inceleniyor” veya “gözden geçiriliyor” yanıtı veriliyor. Çoğu zaman bir olay hakkında duyulan son söz bu oluyor.