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Dünya
AA 17.10.2023 00:23

BBC, İngiltere'deki Filistin'e destek gösterileri konusunda kamuoyunu yanılttığını kabul etti

İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, gelen tepkilerin ardından "yanıltıcı bir tanımlama" kullandığını kabul etti.

BBC, İngiltere'deki Filistin'e destek gösterileri konusunda kamuoyunu yanılttığını kabul etti

BBC'nin gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden oldu.

Gelen eleştirilerin ardından BBC'den bir spiker, yerel saatle 18.00 civarında yapılan bir yayında, "Hamas'a destek" tanımlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."

İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.

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