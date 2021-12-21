Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk azınlık toplumuna yönelik asimilasyon politikasından eğitim sistemi de nasibini alıyor.

Türk azınlık okulları kapatılıyor, okul tabelalarındaki "Azınlık" ifadesi değiştiriliyor.

Batı Trakya Türk azınlık toplumunun hakları Lozan Antlaşması ve Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenmiş durumda ancak Atina, bu anlaşmaları çiğneyerek hukuksuz adımlar atmaya devam ediyor.

Yıllar içinde onlarca azınlık okulu sistematik şekilde kapatıldı.

"1926'da 307 okulumuz var"

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet geçmişten günümüze azınlık okulları hakkında bilgi verdi.

“1926'da Trakya Genel Valisinin hazırlamış olduğu bir raporda 307 okulumuz gözüküyor ve o günün koşullarında 48 tanesinde hizmet verilmiyor. 1994-1995 eğitim ve öğretim yılına geldiğimizde toplam 231 okulumuz mevcut. Ancak bugün itibarıyla Batı Trakya’da toplam azınlık Türk ilkokulu sayısı 103'tür.”

Yunanistan yönetimi kapatılan okulların açılmasına yanaşmadığı gibi mevcutların onarımına da izin vermiyor.

"Okullarımızın kapatılması geleceğimizi sonlandırmaktır"

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet

"128 okulumuzu kaybetmiş durumdayız. Bu azınlığımızın geleceği açısından çok acıklı bir tablodur. Okullarımızın kapatılması geleceğimizi sonlandırmak anlamına gelmesi demektir."

Atina hukuksuz kararlarını okul tabelalarındaki “azınlık” ifadesini kaldırarak da uyguluyor. Geçen yıl çıkarılan Genelge ile Gümülcine ve İskeçe'deki Türklere ait okulların isimlerindeki "Azınlık" ifadesi yerine "Müslüman" ifadesi getirildi.

Üstelik okul tabelaları da kimseye haber verilmeksizin gece yarısı değiştirildi.

Yunan makamlar temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı ve kısıtlamalarını Cuma namazı engeli ile de hayata geçirdi.

Türk azınlık ilkokullarında yıllardır cuma günü namaz saatine uygun şekilde bitirilen ders programında değişikliğe gidildi.