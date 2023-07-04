Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2023 20:10

Batı Trakya'da camiye saldıran kişiye 2 yıl hapis cezası

Batı Trakya'da İskeçe iline bağlı Ilıca köyü camisine saldıran 64 yaşındaki Fransız vatandaşı, 2 yıl hapis ve 500 eıro para cezasına çarptırıldı.

Batı Trakya'da camiye saldıran kişiye 2 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: İskeçe Müftülüğü]

Batı Trakya'da camiye saldıran Alen Granz'ın yargılandığı davada, İskeçe Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Granz'a 2 yıl hapis ve 500 euro para cezası verdi.

Granz'ın hapis cezası ertelendi.

Duruşmayı, Ilıca Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da izledi.

Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı
Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kur’an-ı Kerimleri yırttı

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Ilıca köyünde bir kişinin camiye zarar verdiği belirtilmiş, saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesini yırttığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
Batı Trakya Türkleri Yunanistan
Sıradaki Haber
İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
20:51
Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu
21:06
Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:35
Hollanda'da ortaokul ve liselerde cep telefonu yasaklanacak
20:34
Tokat'ta, tır gelin arabası oldu
20:12
İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ