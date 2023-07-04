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Dünya
TRT Haber 04.07.2023 18:20

Kıbrıs Türkü'nün malını gasbeden Rum yönetimi tazminat ödedi

Kıbrıs Türklerinin mülklerini gasbeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tazminata mahkum oldu. Rum yönetimi, Limasol'daki malını usulsüz kullandığı için Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş'e 345 bin euro tazminat ödedi. Derviş, Rum yönetimi aleyhine 2013 yılında dava açmıştı.

Kıbrıs Türkü'nün malını gasbeden Rum yönetimi tazminat ödedi

Rum yönetimi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklerinin Ada'nın güneyinde kalan mallarını gasbetti.

Bunlardan biri de Ada'dan ayrılarak ABD’de yaşamaya başlayan Kıbrıslı Türk Orhan Hüseyin Derviş idi.

Derviş, Limasol’daki mülkü için 2013'te Rum yönetimi aleyhinde dava açtı.

Limasol Kaza Mahkemesi'nde 10 yıl süren dava sonucunda Rum yönetimi, Derviş’in malını usulsüz olarak kullandığı için 345 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

"Kıbrıs Türkü, Rum yönetiminin elini ayağını bağladı"

Tazminat Rum Meclisi’ne ek bütçe olarak sunuldu. Derviş, tazminatın yanı sıra mülkünü de geri aldı.

Rum medyası, "Kıbrıs Türkü, Rum yönetiminin Elini Ayağını Bağladı” yorumunu yaptı.

Kıbrıs Türklerinin Ada'nın güney kesiminde yaklaşık 500 bin dönümlük mülkü bulunuyor.

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