Yerel seçimlerin tamamlandığı Yunanistan'da, Batı Trakya'daki sonuçlara Türkler imzasını attı. Türk adaylar, 3 belediyede ipi göğüsledi.

Yassıköy'de Türk seçmen tercihini, Türk Belediye Başkanı Önder Mümin'den yana kullandı.

Oyların yüzde 65'ini alan Önder Mümin Yassıköy Belediye Başkanı seçildi.

Mümin, "Ana vatan Türkiye’den Belediyemizi onore ederek İLERİ listesini desteklemeye gelen tüm kardeşlerime tek tek teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Bursa, İstanbul, Ankara Tekirdağ'daki büyüklerimize söz ve dua ile bizleri unutmadıkları için, kalben teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seçmenin yaklaşık yüzde 30’unun Yunan olduğu bölgede Önder Mümin'in seçilmesi büyük önem taşıyor.

Çipras hükümeti hezimete uğradı

Mümin'in yanı sıra İskeçe ilindeki Mustafçova'da Rıdvan Delihüseyin, Rodop ilindeki Kozlukebir Belediyesinde de Rıdvan Ahmet Belediye Başkanı oldu. Çipras hükümeti ise, yerel seçimde hezimete uğradı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kaybederek erken genel seçim kararı alan Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi SYRIZA, yerel seçimin ikinci turunda da istediği sonuca ulaşamadı.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi de ülke genelinde başarı gösterdi. 13 eyaletin 11'inde seçimi bu partinin adayları kazandı.

Başkent Atina ile Selanik gibi önemli merkezlerde de belediye başkanlıkları Yeni Demokrasi Partisine geçti.

Kaynak: TRT Haber