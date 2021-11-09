Görgü tanıkları, sivil Yahudi işgalcilerin Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kentine gece saatlerinde baskın düzenlediğini belirtti.

Sivil Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait 3 aracın lastiklerine kesici aletlerle zarar verdi, bazılarını da sprey ile boyadılar.

Saldırganlar ayrıca bazı binaların duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin köy ve beldelerine benzer saldırılar gerçekleştiriliyor

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.