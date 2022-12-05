Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 62'nci ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Touray, ECOWAS liderlerinin bölgelerinde kendi güvenliğini sağlamak için harekete geçme kararı aldığını belirtti.

Liderlerin bölgede isyancılara karşı ve darbe durumunda müdahale edecek bölgesel güç oluşturma konusunda anlaştığı bilgisini paylaşan Touray, "İster güvenlik ister terör alanında olsun, ihtiyaç halinde müdahale edecek ve üye ülkelerde anayasal düzeni yeniden tesis edecek bölgesel güç oluşturmaya kararlıyız." dedi.

Touray, gücün oluşturulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, bölgenin savunma şeflerinin nasıl çalışacağını belirlemek üzere Ocak 2023'te toplanacaklarını ifade etti.

Batı Afrika ülkeleri, son zamanlarda güvenlik sorunlarıyla boğuşurken, Mali, Gine ve Burkina Faso son 2 yılda askeri darbelerle sarsıldı.

Bölgelerdeki isyancılara karşı mücadele eden ulusal ordular, Birleşmiş Milletler (BM), Fransa ve Rusya gibi dış aktörlerle işbirliği yapıyor.