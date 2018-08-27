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Başpiskopos Vigano'dan Papa Franciscus'a istifa çağrısı

Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Vigano, kilise bünyesindeki cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle Papa Franciscus’u istifaya çağırdı.

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Başpiskopos Viganodan Papa Franciscusa istifa çağrısı

Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, ABD merkezli National Catholic Register gazetesinde yayımladığı 11 sayfalık mektupta Papa’nın istifasını istedi.

Papa’nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013 yılından beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini anlatan Vigano, Papa’yı iddialarla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini kaydetti.

"Papa Franciscus, McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu biliyordu"

Vigano, şunları kaydetti:

"Papa Franciscus 23 Haziran 2013'ten beri McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu biliyordu. Papa, Kardinal McCarrick'in istismarlarını örtbas eden kardinal ve piskoposlara iyi örnek teşkil etmek için istifa etmek zorunda olan ilk kişidir."

Katolik kilisesi içinde bir “eşcinsel şebeke” bulunduğunu da öne süren Vigano, “Pek çok piskoposlukta, dini tarikatta yaygın olan bu eşcinsel şebekeler, gizlilik içinde ve ahtapot kollarının kuvvetiyle hareket ediyor, masum kurbanlarını ve hatta bütün bir kiliseyi boğuyor.” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: vatikan, Papa Franciscus, çocuk istismarı
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