Dünya
Basketbol grubundan tehlikeli trambolin gösterisi08 Aralık 2019 Pazar 11:57 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 17:10
Slovenya'da akrobatik gösteri yapan bir basketbol grubu, yerden onlarca metre yükseğe, vince asılı bir trambolin kurarak gösteri yaptı.
Sloven basketbol gösteri grubu, tehlikeli gösterilerine bir yenisini daha ekledi.
Gösteri grubu, yerden onlarca metre yükseğe, vince asılı bir trambolin kurduktan sonra zıplayarak gösteri yaptı.
Grubun aldığı tek güvenlik önlemi ise, platformun altına gerilen incecik bir ağ oldu. Tehlikeli gösteri, izleyenlerde tedirginliğe yol açtı.
Grup, daha önce de hareket halindeki bir trenin üzerinde basketbol gösterisi yapmıştı.
Kaynak: TRT Haber