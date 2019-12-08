Sloven basketbol gösteri grubu, tehlikeli gösterilerine bir yenisini daha ekledi.

Gösteri grubu, yerden onlarca metre yükseğe, vince asılı bir trambolin kurduktan sonra zıplayarak gösteri yaptı.

Grubun aldığı tek güvenlik önlemi ise, platformun altına gerilen incecik bir ağ oldu. Tehlikeli gösteri, izleyenlerde tedirginliğe yol açtı.

Grup, daha önce de hareket halindeki bir trenin üzerinde basketbol gösterisi yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber