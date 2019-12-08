Dünya
Hindistan'da fabrika yangını: 43 ölü, 50 yaralı08 Aralık 2019 Pazar 08:38 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 22:13
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.
Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın sırasında işçilerin binada uyuduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: Yeni Delhi yangın hindistan fabrika yangını