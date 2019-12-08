Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın sırasında işçilerin binada uyuduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA