Rusya Federasyonu’na bağlı Hantı-Mansi özerk bölgesindeki Lyantor ve Nizhnesortymskiy kentleri arasındaki otoyolda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerden birinin tamamen yandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Hayatını kaybedenlerin yanan otomobildekiler olduğu ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA