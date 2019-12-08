Dünya
Rusya'da kar yağışı kazaya sebep oldu: 3 ölü, 6 yaralı08 Aralık 2019 Pazar 10:25 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 10:54
Rusya’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Rusya Federasyonu’na bağlı Hantı-Mansi özerk bölgesindeki Lyantor ve Nizhnesortymskiy kentleri arasındaki otoyolda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı.
Otomobillerden birinin tamamen yandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Hayatını kaybedenlerin yanan otomobildekiler olduğu ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: rusya kaza Kar yağışı