Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ile Erbil'e yapılan "korkakça saldırı" hakkında konuştuğunu belirterek, saldırının arkasındaki suçluların tespit edilmesi için soruşturmada yakın iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Barzani, daha önce yaptığı açıklamada, füze saldırılarını "terör saldırısı" olarak niteleyerek şiddetle kınamıştı.

Güvenlik güçlerine tam bir soruşturma başlatma talimatı verdiğini belirten Barzani, "(Irak Başbakanı) Mustafa el-Kazımi ile iş birliği ve bu terör saldırısının arkasındaki suçluları tespit etmenin yolları hakkında konuştum." ifadesine yer vermişti.

Öte yandan, IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, güvenlik güçlerinin Erbil'e atılan füzelerin fırlatıldığı aracı bulduğunu ve soruşturmalar tamamlandıktan sonra daha fazla bilgi paylaşılacağını kaydetmişti.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.