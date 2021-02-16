Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 82 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 82 bini geçti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 469 bin 539'a yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 376 artışla 3 milyon 469 bin 539'a yükseldi.
Fransa'da son 24 saatte 413 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 226'ya çıktı.
Hastanelerde 3 bin 381'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 522 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 900 artışla 242 bin 528'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 294 bin 208'e yükseldi, bunlardan 720 bin 249'una ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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