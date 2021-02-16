Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı taziye mesajında, Gara'daki 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı.

Şehit aileleri ve Türk halkına başsağlığı dileyen Ebu Zuhri, mesajında "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.