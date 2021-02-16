Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 03:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hamas Hareketi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı taziye mesajında, Gara'daki 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı.
Şehit aileleri ve Türk halkına başsağlığı dileyen Ebu Zuhri, mesajında "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Filistin Devleti Hamas
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