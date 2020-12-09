Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barzani: PKK, Sincar'dan çekilmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" dedi.
Mesrur Barzani ayrıca, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu ima etti.
Can kaybı artıyor
Süleymaniye genelinde geçen haftadan bu yana devam eden gösterilerde can kaybı 9'a yükseldi.
Olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı.
20 parti binası ve kamu binası yakılarak kullanılamaz hale geldi.
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