Mesrur Barzani ayrıca, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu ima etti.

Can kaybı artıyor

Süleymaniye genelinde geçen haftadan bu yana devam eden gösterilerde can kaybı 9'a yükseldi.

Olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı.

20 parti binası ve kamu binası yakılarak kullanılamaz hale geldi.