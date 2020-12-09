Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/PYD, Suriye'de işgal ettiği topraklarda halka zulmediyor
Deyrizor'da halkın akaryakıta ulaşmasını engelleyen teröristler, Haseke'de örgüt saflarına katmak için 3 çocuğu daha kaçırdı.
Terör örgütü PKK/PYD işgal ettiği topraklarda halka yaşam hakkı tanımıyor.
Örgüt, terörist olarak devşirmek için küçük yaştaki çocukları ailelerinden zorla ayırıyor.
PKK’lı teröristler son olarak Haseke’de, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuğu kaçırdı.
Halk, yakıt alamıyor
Bölgede halkın temel ihtiyaç malzemelerine erişimi de güçlükle sağlanıyor.
Deyrizor'da terör örgütünün işgalindeki akaryakıt istasyonları, halkın yakıt almasına engel getirdi.
Kış mevsiminin gelmesiyle ısınmakta güçlük çeken aileler, terör örgütünün bölgedeki işgal ve zulmünü protesto etti.
Etiketler: PKK/YPG
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