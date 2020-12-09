Terör örgütü PKK/PYD işgal ettiği topraklarda halka yaşam hakkı tanımıyor.

Örgüt, terörist olarak devşirmek için küçük yaştaki çocukları ailelerinden zorla ayırıyor.

PKK’lı teröristler son olarak Haseke’de, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuğu kaçırdı.

Halk, yakıt alamıyor

Bölgede halkın temel ihtiyaç malzemelerine erişimi de güçlükle sağlanıyor.



Deyrizor'da terör örgütünün işgalindeki akaryakıt istasyonları, halkın yakıt almasına engel getirdi.



Kış mevsiminin gelmesiyle ısınmakta güçlük çeken aileler, terör örgütünün bölgedeki işgal ve zulmünü protesto etti.