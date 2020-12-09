Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 51 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 295 artarak 51 bin 212 oldu.
Ülkede 10 bin 223 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 72 bin 620'ye ulaştı.
Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumu ağır.
İran'da, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe kırmızı, 278 ilçe turuncu, 106 ilçe de sarı bölge olarak belirlendi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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