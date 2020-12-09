Ülkede 10 bin 223 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 72 bin 620'ye ulaştı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumu ağır.

İran'da, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe kırmızı, 278 ilçe turuncu, 106 ilçe de sarı bölge olarak belirlendi.