Terör örgütü PKK/YPG'nin bodrum katlarına tünel kazıp birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirerek sözde karargah haline getirdiği Tel Abyad ve Rasulayn hastaneleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından Sağlık Bakanlığınca bakım ve onarımdan geçirilerek halkın hizmetine sunuldu.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren UMKE ise harekat sırasında sınır hattında karakollarda sunduğu sağlık hizmetini, terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad'a taşıdı.

Hekim, hemşire, acil sağlık çalışanı, tekniker ve yardımcı hizmet personelinden oluşan "gönüllüler ordusu", Suriye'de yaralarının sarılmasını bekleyen sivillerin yardımına koşuyor.

"Geriye kaçmıyorlar"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, yaptığı açıklamada, zorlu bölgede canını tehlikeye atarcasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Harekatın başlangıcından bu yana UMKE gönüllü şekilde bu bölgeye gelip hizmet ediyor." diyen Erkuş, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak harekat bölgesindeki 14 sınır karakolumuzda görev yaptılar, şimdi de buraya eksiksiz şekilde gelip hizmet ediyorlar. UMKE, dünya çapında akredite olmuş gönüllülerden oluşan bir sağlık kuruluşu. UMKE olarak değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız, bombaların patladığı bir yerde özverili şekilde çalışıyor, hiçbir şekilde geriye kaçmıyor."

"Sahada 110 UMKE var"

UMKE Şanlıurfa Sorumlusu Haydar Oflaz da öncelikli olarak acil servis hizmeti verdiklerini söyledi.

Harekat bölgesinde 24 saat boyunca UMKE ambulansının hazır bekletildiğini belirten Oflaz, "Şu an harekat sahasında 110 UMKE personelimiz görev yapıyor. Bu personelin 80'i Şanlıurfa'da çalışan sağlıkçı arkadaşımız, 30'u da farklı illerden gelip görev yapıyor. Ülkemizin dört bir yanında, harekat bölgesine gelip bize yardımcı olmak, ülkesine vatanına hizmet etmek isteyen birçok arkadaşımız ise halen sıranın kendisine gelmesini bekliyor." diye konuştu.

"Burada görev yapmak daha anlamlı"

Resul Yılmaz ise UMKE'de çocuk doktoru olarak hem Rasulayn hem de Tel Abyad'da görev yaptığını ifade etti.

Suriye olaylarının başından bu yana, mağdur ve mazlum halka yardım eli uzatmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Son bir aydır harekat bölgesine sık sık geliyoruz. Burada görev yapmak daha anlamlı. Suriyelileri, vatanlarında ve topraklarında, Türkiye'nin desteğiyle iyi muayene etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA