Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.

Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi.