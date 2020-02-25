Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 1373 tünel imha edildi
[Fotoğraf: MSB]
Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tüneli daha tespit ederek kullanılamaz hale getirdi. Bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.
Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi.
Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 Kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi. pic.twitter.com/fyO9ZuoDEL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2020
Etiketler: tel abyad suriye Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:49
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