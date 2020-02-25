Mars’ın sismik olarak aktif bir gezegen olduğu kanıtlandı.

2018 Kasım’ında Mars’a inen NASA’nın keşif aracı InSight, kızıl gezegende 450 dolayında deprem tespit etti.

Sarsıntıların büyük bölümü hafif şiddette.

Keşif aracındaki yer hareketleri algılayıcısıyla kaydedilen depremlerin 24’ünün büyüklüğü, 3 ile 4 arasında.

Bunlar, tespit edilen yüzlerce depremin en şiddetlisi.

Mars'ta depremleri artçı sarsıntıların takip ettiği de belirlendi.

Mars'ı mercek altına alan bilim insanları, sismik olarak aktif bir gezegen olduğunu düşündüklerini sıklıkla dile getiriyordu.

Bu, keşif aracı InSight’ın elde ettiği verilerle kanıtlanmış oldu.

