Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: 15 ölü, 400 kayıp
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler, Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü, 400 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Birleşmiş Milletler Son Dakika
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