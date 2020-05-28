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Bangladeş'te 16 kişi sahte içkiden öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş'in kuzeybatısında sahte içki tüketen 16 kişi hayatını kaybetti.
The Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeybatı bölgesinde düzenlenen kutlamalar sırasında sahte içki tüketen 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, en az 12 kişinin de tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: sahte içki metil alkolSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
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