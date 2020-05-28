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Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü
Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Söz konusu saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, 2 askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.
Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Etiketler: Afganistan saldırıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:57
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