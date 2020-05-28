Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Söz konusu saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, 2 askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.