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Afganistan'da heyelan: 3 ölü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazne'nin Malistan ilçesinin Gaygantu köyünde toprak kayması sonucu aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Cumazadeh heyelan nedeniyle birkaç evin yıkıldığını belirtti.
Etiketler: Afganistan heyelanSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:52
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