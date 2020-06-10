Yerel basında, Malezya Dışişleri Bakanlığının, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan kaçtıklarının tespit edilmesi halinde Dakka hükümetinden bu sığınmacıları geri almalarını isteyeceği yönünde haberler yer aldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Malezya'dan gelecek böyle bir talebi kabul etmeyeceklerini belirterek "Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş vatandaşı değil. Onlar, yüzyıllardır Myanmar'ın sakinleri." ifadesini kullandı.

Momen, açıklamasında, "Bangladeş, onları almayacak. Bangladeş'in daha fazla Arakanlıyı kabul edecek ne yükümlülüğü ne de durumu var." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkeleri sadece Bangladeş'e baskı yapmak yerine Arakanlı sığınmacıların yükünü paylaşmaya çağıran Momen, "Barınak sağlamamızı istemek yerine, küresel liderlik ve organizasyonların, halihazırda geçici olarak Bangladeş'e sığınan, zulüm görmüş 1,1 milyon Arakanlı Müslümanı yeniden yerleştirmesini memnuniyetle karşılarız." ifadelerine yer verdi.