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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölüSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:35
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