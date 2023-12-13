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Dünya
İHA 13.12.2023 18:09

Bangkok'ta pazar yerinde yangın

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

Bangkok'ta pazar yerinde yangın

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan ve yaklaşık bin adet tezgahın bulunduğu Jodd Fair isimli gece pazarında öğle saatlerinde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı.

Yalnızca akşam saatlerinde ziyaretçilere açık olan pazarda, yangının başladığı saatte kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, yangına müdahale etmeye çalışan bir kadının solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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