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Dünya
AA 13.12.2023 17:33

Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

Avustralya, üretim tesislerinde silika maddesine maruz kalan işçilerde artan "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu.

Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

ABC News'un haberine göre, silika tozlarının solunmasıyla akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan silikozis adındaki meslek hastalığını önlemeyi hedefleyen yasa 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek.

Ülkedeki ticaret odaları, sağlık kurumları ve mesleki hastalıklara bakan hukuk firmaları yasayı desteklerken uluslararası taş üreticilerinden Caesarstone kararın iş yerindeki silikozis riskini azaltmadığını savundu.

Buna karşın, yasama süreci öncesinde Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun farklı silika türlerinin risk düzeylerinin incelendiği araştırmada, en yüksek silikozis vakasının suni mermer sanayinde görüldüğü, bu alandaki işçilerde hastalığın seyrinin daha hızlı ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu belirlenmişti.

Araştırmada ayrıca güvenli bir silika türü bulunmadığı ve "tüm suni mermerlerin yasaklanması gerektiği" sonucuna varılmıştı.

Avustralya'da üretimi yasaklanan suni mermerin, gelecekteki yasal düzenlemelerle ithalatının da durdurulması planlanıyor.

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