Kuzey Makedonya’da bugüne kadarki vakaların yüzde 60'ı, haziran ayında kaydedildi. 445 kişinin yaşamına malolan virüse yakalananların sayısı 9 bin 700’e yaklaştı.

Arnavutluk’ta vaka sayısı 4 bin 466’ya yükseldi, 123 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kosova’da da vaka sayısı son bir aydır hızla artıyor. Günlük verilere göre, yapılan testlerin yaklaşık yarısı pozitif sonuçlanıyor.

6 bin 467 kişinin virüse yakalandığı Kosova’da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 158’e ulaştı.

Bölgede yeni vaka ve vaka sayısı açısından Sırbistan listenin ilk sırasında yer alıyor.

Son 24 saatte 412 yeni vakanın kaydedildiği Sırbistan’da enfekte olanların sayısı 22 bini geçti, vefat sayısı 508’e ulaştı.

Bosna-Hersek’te toplam vaka sayısı 347 artışla 9 bin 462 oldu.

Yeni vaka sayısında üç haneli rakamları gören Hırvatistan’da COVID-19 hastalarının sayısı 4 bin 634’e; Karadağ’da ise 2 bin 569’a yükseldi.

