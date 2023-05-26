Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu ile Orta Koridor için hayati önemde

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattında ilk ihracat treni 2020'de Çin'e ulaştı. Bu süre içinde demir yolu hattında 2 milyon 405 bin ton yük taşındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan demir yolunun uzunluğu 829 kilometre.

Demiryolu, Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığının kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması öngörülüyor

BTK Demir Yolu ile Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresi 15 güne indi.

BTK Demiryolu'nun kısa vadede 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşıması hedefleniyor. 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Tarihi İpek Yolu canlanıyor

BTK Demiryolu'nun açılması ile Türkiye'den başlayarak Kafkasya, Orta Asya ve Çin arasındaki kesintisiz ulaşım girişimi olan Orta Koridor'un bir ayağı tamamlanmış oldu.

Böylece tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan Orta Koridor projesi için önemli bir eşik daha aşıldı.

Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde, Orta Asya ülkeleri Avrupa-Çin ticaretinden ekonomik fırsatlar elde edilebilecek.