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Dünya
TRT Haber 26.05.2023 16:25

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu ile Orta Koridor için hayati önemde

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten geçerek Kars'a uzanan BTK Demir Yolu hattında bugüne kadar 2 milyon 405 bin ton yük yaşındı. Yük taşımacılığının kesintisiz devam etmesini sağlayan demir yolu, Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresini 15 güne indirdi.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu ile Orta Koridor için hayati önemde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattında ilk ihracat treni 2020'de Çin'e ulaştı. Bu süre içinde demir yolu hattında 2 milyon 405 bin ton yük taşındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan demir yolunun uzunluğu 829 kilometre.

Demiryolu, Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığının kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması öngörülüyor

BTK Demir Yolu ile Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresi 15 güne indi.

Zengezur Koridoru adım adım gerçekleşiyor
Zengezur Koridoru adım adım gerçekleşiyor

BTK Demiryolu'nun kısa vadede 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşıması hedefleniyor. 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Tarihi İpek Yolu canlanıyor

BTK Demiryolu'nun açılması ile Türkiye'den başlayarak Kafkasya, Orta Asya ve Çin arasındaki kesintisiz ulaşım girişimi olan Orta Koridor'un bir ayağı tamamlanmış oldu.

Böylece tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan Orta Koridor projesi için önemli bir eşik daha aşıldı.

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Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde, Orta Asya ülkeleri Avrupa-Çin ticaretinden ekonomik fırsatlar elde edilebilecek. 

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