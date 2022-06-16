Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 07:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Meksika’da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırı anları kamera tarafından kaydedildi.
Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran’da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus isimli adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus’un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı aktarıldı.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 08:28
- 08:14
- 08:30
- 08:05
- 07:34
Sıradaki Haber
Dünya Bankası'ndan Madagaskar için 220 milyon dolar finansman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz