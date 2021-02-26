Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Hırvatistan'da Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nu Zagreb İslam Merkezi'nde Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Hasoviç karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Hasoviç, Çavuşoğlu'nun ziyaretini Hırvatistan'daki Müslümanlar için büyük bir gün olarak niteledi, "Bugün hem iyi günde hem kötü günde her şeyi paylaşabildiğimiz kardeşimiz olduğunun göstergesi" dedi.

Müftü konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Çavuşoğlu Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ve Türk halkının selamını getirdiğini söyledi.

Meşihad'ın çalışmalarının hem Müslümanlar hem de gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Türkiye ve Türk halkı olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Çavuşoğlu görüşme sonrası 1991-1995 yılları arasında Anavatan Savaşı'nda şehit olan Müslümanlar anısına yapılan Şehitliği de ziyaret etti.