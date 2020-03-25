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Bakan Çavuşoğlu Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Dacic telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, bugün ayrıca, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ve Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: türkiye Sırbistan Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:13
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