Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife bin Ahmed ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Nasır bin Hamad başkent Manama'da bir araya geldi.

İngiltere ve Bahreyn arasında çeşitli alanlarda tarihi iş birliği ve dostluk ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, askeri ve savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip birçok konunun masaya yatırıldığı söylendi.

Büyüyen bir dostluk vurgusu

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nasır bin Hamad görüşmede, ülkesinin, İngiltere'yle, bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesi ve iki ülkenin ortak çıkarlarının gerçekleştirilmesi için etkili ve büyüyen bir dostluk ve ortaklığa sahip olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin Manama'da kurulan Orta Doğu'daki ilk daimi askeri deniz üssü HMS Jufair'de yaklaşık 500 İngiliz askeri görev yapıyor.

Söz konusu deniz üssü, Bahreyn'in 1971'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana kurulan ilk İngiliz üssü olma özelliği taşıyor.