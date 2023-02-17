Bahreyn devlet televizyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzdeler için bağış kampanyası gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyadan destek gelmeye devam ediyor.

Bahreyn devlet televizyonunda da Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi.

Yerel saatle 17.00'de `Dayanışma Günü` adı altında canlı yayınlanan bağış programı 20.00'da son buldu. Programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplam 1 milyon 348 bin dinar (3,6 milyon dolar) toplandı.