Yetkililer, ABD kruvaziyeri yolcusu 58 yaşındaki bir kadının, Bahamalar'ın kuzeyindeki Green Cay bölgesinde uğradığı köpek balığı saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kruvaziyer şirketi Royal Caribbean International, 7 gecelik seyahate katılan söz konusu kadının, tedavi için hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğü bilgisini paylaştı.

Karayipler'deki köpek balığı saldırılarının çoğunluğu Bahamalar'da gerçekleşiyor. Ülke sularında, 2019 yılında biri ölümlü olmak üzere iki köpek balığı saldırı yaşanmıştı.